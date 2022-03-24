Руководство Украины упустило шанс сохранить суверенитет страны – МИД РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Руководство Украины упустило шанс на сохранение суверенитета страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем администрацию Зеленского, не знаю, как это назвать, – вот эту группу товарищей, – подумать о судьбе страны, людей, жизни населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили", – подчеркнула Захарова.
Она пояснила, что шанс сохранить территориальную целостность страны был предоставлен украинским властям в 2014 и 2015 годах, добавив, что на протяжении семи лет Киев фактически уговаривали им воспользоваться и предпринять действия, которые позволят стране процветать.
"Использовались все площадки, чтобы объяснить, что другого варианта для государства Украины, нежели как принятие соответствующих шагов по Минскому плану действий, просто не существует. Иначе страна развалится, что мы видим сейчас, на глазах у всего мира", – заключила представитель МИД РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже, выступая перед россиянами в День воссоединения Крыма с РФ, Путин объяснил, что целью военной операции на Украине является спасение жителей Донбасса от геноцида. Он напомнил, что после несогласия жителей региона с результатами госпереворота на Украине Киев систематически подвергал их обстрелам из пушек, наносил удары авиации.
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