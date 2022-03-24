Песков назвал малоадекватным видение другими странами ситуации на Украине

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Большинство стран подвержены истеричному и малоадекватному видению ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он выразил сожаление, что такие позиции существуют.

"Есть страны, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию. Мы не будем их называть, они есть", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков объяснил отсутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу на публике вовлеченностью в командование спецоперацией на Украине. До этого в СМИ появилась информация, что у Шойгу возникли проблемы со здоровьем. Песков призвал не верить этим сообщениям и обратиться в министерство обороны РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.