В Кремле объяснили, почему Шойгу не появляется на публике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу на публике вовлеченностью в командование спецоперацией на Украине.

"У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

До этого в СМИ появилась информация, что у Шойгу возникли проблемы со здоровьем. Песков призвал не верить этим сообщениям и обратиться в министерство обороны РФ.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал кашель Владимира Путина во время заседания Совета по науке и образованию. По его словам, президент чувствует себя хорошо, он здоров.

