Путин рассказал, какие книги читает внукам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что читает внукам книгу "12 месяцев" Самуила Маршака. Об этом президент РФ сообщил на ежегодной большой пресс-конференции.

"Маршака, например. "Двенадцать месяцев". Есть другие хорошие произведения наших, российских авторов. Российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие", – сказал Путин.

Ранее глава государства рассказал, что получает большое удовольствие от общения с внуками. В то же время он отметил, что не любит откровенничать на тему своей семьи.

Также Путин отмечал, что в свой день рождения получает подарки от внуков. Он сообщил, что чаще они дарят ему поделки и рисунки.