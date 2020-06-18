Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

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Президент России Владимир Путин рассказал, что внуки уже научились звонить ему в Кремль, сообщает ИА "НСН".

В ходе интервью программе "Москва.Кремль.Путин" главе государства задали вопрос, звонят ли ему внуки на работу.

"Дозвониться могут, они дозваниваются", – рассказал президент РФ.

Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина. Про внуков глава государства рассказывал три года назад во время "Прямой линии". В то время один уже ходил в детский сад, а второй только родился.

В июне 2017 года состоялась промышленная выставка "Иннопром-2017". Участники мероприятия подарили Путину, который посетил выставку, развивающий конструктор для его внуков.