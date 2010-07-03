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Общество

18:32

Путин выразил надежду, что в России никогда не заменят слово "мама"

власть общество дети

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил надежду, что в России "родитель № 1" или "родитель № 2" никогда не заменят слово "мама". Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы сказали, что слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно – в некоторых странах заменили. "Родитель № 1", "родитель № 2". Надеюсь, у нас этого никогда не будет", – сказал глава государства во время заседания по межнациональным отношениям.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила негодование по данным определениям, заявив, что внесение понятий "родитель № 1" и "родитель № 2" недопустимо для России.

Определения "родитель № 1" и "родитель № 2" используются в США и Франции. Данные понятия пытались ввести в Италии, однако глава МВД Маттео Сальвини распорядился вернуть традиционные графы "мать" и "отец".

В США отмечали, что прежняя гендерная идентификация "отец" и "мать" противоречит современным стандартам. Инициатива была выдвинута на фоне стремительного роста числа однополых браков.

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