Педиатр рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Многие родители зачастую совершают ошибки при воспитании ребенка, основываясь на своих представлениях правильности и неправильности. Тем не менее избежать их достаточно легко, считают эксперты. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ряд советов по воспитанию разработала заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного Депздрава Олеся Сергеичева. В частности, специалист призвала кормить детей грудным молоком до двух лет и более, поскольку смеси не могут в полной мере его заменить.

"Дело в том, что именно в течение первых лет жизни происходит интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, формируется его иммунитет. Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста. Также в нем находятся антитела", – уточнила Сергеичева.

Помимо грудного молока, с 6 месяцев детей необходимо дополнительно прикармливать, при этом не рекомендуется ограничивать их в пищевых привычках. Для нормального развития требуется сбалансированное питание.

Еще один важный аспект в развитии малолетних детей – своевременное посещение поликлиник для вакцинации. По словам эксперта, современные препараты безопасны, а вот отказ от них чреват неприятными последствиями для здоровья – а в отдельных случаях и для жизни – малышей. В первую очередь речь идет о коклюше, туберкулезе и гепатите. При этом специалисты призывают родителей отказаться и от самолечения на дому.

Зачастую родители стремятся создать для ребенка максимально стерильную среду – это касается и проветривания, и постоянной уборки. Тем не менее бактерии, микроорганизмы и вирусы жизненно необходимы детям для создания иммунитета. Родители должны регулировать температурный режим и проветривание, не более того, считают врачи.

Для наиболее правильного развития малышей психологи и врачи рекомендуют оградить их от гаджетов. Альтернатива – совместный досуг в виде прогулок, подвижных игр и даже обычных бесед.

"Не стоит надеяться, что гаджет сможет дать ребенку больше, чем общение с мамой и папой. Ведь он недополучает внимания и родительского тепла, постепенно погружается в виртуальную реальность, что в итоге может привести к нервным расстройствам", – пояснила Ольга Сергеичева.

Ранее психолог Екатерина Величкина рассказала о том, что чрезмерно навязчивая материнская любовь и тотальный контроль могут стать причиной нервных расстройств у детей. При этом не имеет значения, насколько взрослыми они стали, – нельзя "душить" их повышенным вниманием.

