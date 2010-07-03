Психолог рассказала о последствиях токсичного материнства

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Чрезмерно навязчивая материнская любовь и тотальный контроль могут негативно сказаться на психике детей – причем не играет роли, насколько взрослыми они стали. Об этом рассказал портал "Дни.ру" со ссылкой на психолога Екатерину Величкину.

По словам специалиста, рано или поздно в любой семье наступает момент, когда необходимо отпустить выросших детей. Зачастую для матерей сложно признать, что ее ребенок вырос и обязан сам принимать ответственность за себя и свои решения.

Если женщина пытается таким образом подтвердить собственную нужность или реализовать внутреннюю потребность в наставничестве и руководстве, то вероятен риск развития токсичных отношений. В результате ребенок, выросший под неусыпной опекой, оказывается не готов к внешнему миру во взрослой жизни. Как следствие, возникают проблемы с социализацией.

Психологи, как правило, выделяют несколько типажей негативного материнского поведения. Так, женщина может быть слишком строга и авторитарна относительно решений и поступков ребенка. На фоне такого воспитания выросшим детям сложно найти себя. Другой вариант – слишком близкая дружба между ребенком и родителем.

"Недавно на консультации у меня была 32-летняя женщина, сильно разочарованная в мужчинах. Оказалось, что мама по-дружески постоянно с ней обсуждала отца, от которого ушла из-за плохой сексуальной жизни, рассказывала про своих любовников, включая интимные моменты, и тому подобное", – рассказала Екатерина Величкина.

Психолог подчеркивает, что личная жизнь матери касается только ее, и проблемы необходимо обсуждать не с ребенком, а с экспертом или психотерапевтом.

Кроме того, на детях негативно сказывается чрезмерная забота. Как правило, если речь идет о сыновьях, ребенок не стремится покидать родительский дом, оправдывая это удобством совместного проживания. Тем не менее, матери важно вовремя отпустить сына, чтобы он смог реализоваться как мужчина.

Ранее психолог семейного центра "Западное Дегунино" Александра Морозова порекомендовала жителям крупных мегаполисов регулярно устраивать себе перерывы для борьбы со стрессом. Специалист считает, что тишина поможет уделить время себе и снять эмоциональное напряжение.

