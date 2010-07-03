Москвичам рекомендовали устраивать пятиминутки тишины для борьбы со стрессом

Фото: depositphotos/Jeanette.Dietl

Психолог семейного центра "Западное Дегунино" Александра Морозова рекомендовала жителям крупных мегаполисов регулярно устраивать пятиминутки тишины для борьбы со стрессом, сообщает Агентство "Москва".

"Мегаполис – это всегда шум, суета, скорость. В большом городе человек особенно часто испытывает стрессы. Все это приводит к различным медицинским и психологическим нарушениям: гастриты, бессонница, тревожность, неврозы, панические атаки, мигрени", – отметила специалист.

По ее словам, такая пятиминутка позволит уделить время себе, снять эмоциональное напряжение, структурировать поток мыслей, спланировать будущие дела, отвлечься от внешнего мира и расширить границы внутреннего мира.

"Тишина поможет нам повысить собственную работоспособность – она снижает уровень тревоги и стресса, повышает иммунитет, что в свою очередь улучшает качество сна, аппетит и укрепляет организм", – сказала Морозова.

Она рекомендовала в этот временной отрезок исключить все раздражающие факторы, особенно гаджеты, которые являются одним из основных раздражающих факторов.

"Они плохо влияют на нервную систему человека, лишают его возможности испытывать живые эмоции и, к сожалению, заменяют ему реальное общение с людьми, которое так необходимо каждому из нас", – сказала специалист.

Также в пятиминутку можно сделать дыхательную гимнастику, выпить чаю и подышать свежим воздухом, отметила Морозова, подчеркнув, что это в том числе полезно офисным работникам.

Ранее сообщалось, что в поездах Московского центрального кольца могут ввести "вагоны тишины". В таких вагонах пассажирам будут рекомендовать отключать звук на мобильных устройствах, не разговаривать по телефону и не слушать громкую музыку в наушниках.