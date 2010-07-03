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Общество

05 ноября, 22:00

Ученые заявили, что бессонная ночь повышает уровень тревожности

наука общество

Фото: depositphotos/photographee.eu

Американские психологи выяснили, что одна бессонная ночь может существенно повысить уровень тревожности. К такому выводу они пришли после исследования, сообщает журнал Nature Human Behaviour.

Группе из 18 участников нужно было провести бессонную ночь в лаборатории и обычную ночь с привычным количеством сна. Им выдали полисомнограф для фиксации показаний. Утром ученые изучили активность мозга с помощью МРТ.

Участникам эксперимента показывали видео, которые должны были вызвать у них беспокойство или отвращение. При изучении активности ученые сосредоточились на зонах, связываемых с проявлением тревоги: островковой доле и миндалевидном теле (они отвечают за обработку эмоций). Также ученые обращали внимание на переднюю поясную и префронтальную кору.

Участники исследования также заполнили анкету для выявления тревожности. Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры, а также ослаблением связи между ней и отделами мозга, которые отвечают за обработку эмоций. Понизить тревожность помогает длительная фаза медленного сна.

Также психологи отметили, что в отличие от депрессивных состояний, которые сопровождаются бессонницей либо гиперсомнией, у тревожных людей чаще всего наблюдается недостаток сна.

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