Сомнолог рассказал, как справиться с бессонницей

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Врачи рассказали, что нужно делать, чтобы победить бессонницу. Они отмечают, что если вы не можете заснуть в течение 30 минут, несколько раз за ночь просыпаетесь и если ночной сон не дает вам чувство желанного отдыха, то все это похоже на бессонницу.

Рекомендации дали ведущий специалист по бессоннице, врач-сомнолог Роман Бузунов и врач-сомнолог и специалист по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы София Черкасова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Они отметили, что снотворные препараты хорошо помогают при недавних расстройствах сна, длительность которых не более трех месяцев. Снотворное помогает избежать превращения острой бессонницы в хроническую (при хронической они, наоборот, противопоказаны).

Когнитивно-поведенческая терапия – специальная комплексная программа, которая обучает пациента навыкам засыпания и поддержания сна – разрушает негативные условные рефлексы. Врачи говорят, что она эффективна, если нарушение сна не является симптомом других заболеваний. При помощи этой терапии бессонницу можно устранить за шесть недель.

Прием биологически активных добавок имеет меньше побочных эффектов по сравнению со снотворным, хотя их эффективность невысока.

Также есть много расслабляющих техник, которые применяются при когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Ряд несложных упражнений помогает снять стресс и расслабить мышцы. Каждую группу мышц нужно сильно напрягать 5 секунд, а затем расслаблять 30 секунд. Нужно таким образом разминать ступни, кисти рук, мышцы брюшного пресса, шеи, спины.

Специалисты также развеяли много мифов, связанных со сном. Например, необязательно ложиться спать после полуночи, чтобы выспаться. Время сна в течение суток не так важно, главное – это восьмичасовой сон. Если вы по своей природе "сова" и рабочий график позволяет вам вставать позже, то вы можете спокойно лечь спать после 00:00 и чувствовать себя хорошо.

Также врачи отметили, что перед сном можно смотреть телевизор – свет от его экрана безопасен для человека. Не рекомендуется перед сном долго смотреть в смартфон или компьютер.

Ранее ученые заявили, что хронотип человека можно изменить. Они провели соответствующее испытание и пришли к выводу, что "сов" можно переделать в "жаворонков".

