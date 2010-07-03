Ученые решили переучить "сов" на "жаворонков"

Ученые заявили, что хронотип человека можно изменить. Они провели соответствующее испытание и пришли к выводу, что "сов" можно переделать в "жаворонков". Об этом сообщают "Аргументы и факты".
В испытании участвовали 22 здоровых добровольца с хронотипом "совы". Три недели подряд они выполняли ряд требований: просыпались на 2-3 часа раньше обычного и максимально использовали солнечный свет по утрам, ложились спать также на 2-3 часа раньше и ограничивали искусственное освещение по вечерам, спали одинаковое время в рабочие и выходные дни, завтракали сразу после пробуждения, обедали в одно и то же время, ужинали до 19:00, занимались спортом по утрам.
К концу третьей недели у участников эксперимента сместился режим сна-бодрствования, улучшилось эмоциональное состояние и когнитивные способности по утрам. Также у них изменилась выработка мелатонина и кортизола, снизилась сонливость и признаки депрессии.
"Проблема в том, что есть два хронотипа "сов" и "жаворонков" – врожденный и приобретенный. Большинство людей относятся к так называемым "голубям", то есть к промежуточному хронотипу. Они могут приспособиться к любому хронотипу в зависимости от режима труда и отдыха. Скажем, все военные или все врачи – "жаворонки" (по необходимости), а все театральные актеры – "совы". Вот они-то и представляют собой приобретенные типы "сов" или "жаворонков". Их, конечно, можно "перевоспитать" при необходимости, используя определенные приемы, например, те рекомендации, которые были даны в этом эксперименте", – сказал доктор биологических наук, председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.
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