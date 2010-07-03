Названа неожиданная причина стресса

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Американские ученые выяснили, из-за чего некоторые люди могут испытывать стресс. Это состояние провоцирует особый белок, который находится в костях, сообщает "Мир 24".

Специалисты в течение 20 лет изучали остеокальцин – гормон, который помогает формированию костей человека. Проводились опыты на мышах, которых подвергли стрессу. У них потом проверяли уровень данного вещества, и оказалось, что он вырос на 50%.

У грызунов была искусственно прекращена выработка остеокальцина в костях. В дальнейшем это привело к тому, что реакция грызунов стала мягче, температура тела и уровень глюкозы не повышались, снижалась частота сердечных сокращений.

Пока специалисты не знают, как этот белок, участвующий в образовании костной ткани, влияет на деятельность мозга.

Исследования в этом направлении продолжаются.

Ранее врачи посоветовали, как лучше справиться с бессонницей. Они отметили, что снотворные препараты хорошо помогают только при недавних расстройствах сна. Существуют расслабляющие техники, которые используются при когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.

