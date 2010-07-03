"Вагоны тишины" могут появиться в поездах МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" запустили голосование, нужны ли Московскому центральному кольцу по примеру других европейских городов так называемые вагоны тишины.

В таких вагонах пассажирам будут рекомендовать отключать звук на мобильных устройствах, не разговаривать по телефону и не слушать громкую музыку в наушниках. Голосовое информирование будет работать в обычном режиме.

Москвичи могут выбрать один из трех вариантов ответа: "Да, такие "вагоны тишины" нужны", "Нет, это может создавать неудобства для меня и других жителей" и "Это должны решать специалисты".

В ноябре планируется сократить интервал движения поездов МЦК в часы пик с пяти до четырех минут. При этом число поездов вырастет более чем на треть. Общее количество пассажирских мест составит более 580 тысяч в сутки.