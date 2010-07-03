Интервал движения по МЦК в часы пик могут сократить в ноябре

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Интервал движения поездов Московского центрального кольца (МЦК) в часы пик могут сократить с пяти до четырех минут уже в конце ноября, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В конце ноября хотим сделать на МЦК интервал движения (в часы пик. – Прим. ред.) в четыре минуты", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что число поездов на Московском центральном кольце вырастет более чем на треть после того, как интервал движения на магистрали сократят до четырех минут. Общее количество пассажирских мест увеличится более чем на 580 тысяч в сутки.

Если в 2016 году интервалы движения поездов на МЦК равнялись шести минутам в часы пик и 12 минутам в остальное время, то уже в 2017 году их сократили до пяти и десяти минут соответственно. До конца этого года "Ласточки" на МЦК начнут курсировать с четырехминутными интервалами в часы пик и с восьмиминутными – за их пределами.

Как стало известно ранее, с 1 ноября поезда МЦК перейдут на зимний режим работы. В "Ласточках" проверяют системы климат-контроля и противобуксовки, а также токоприемники. Специалисты настраивают работу отопительного оборудования, проверяют системы бортового управления составами, противобуксовочную систему и переводят токоприемники на зимний режим работы.

Кроме того, первые беспилотные "Ласточки" могут запустить на МЦК в 2021 году. Беспилотники в будущем могут внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.

