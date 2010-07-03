К трехлетию МЦК власти напомнили, какой была Московская окружная дорога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенью 2016 года в столице заработало Московское центральное кольцо. К его трехлетию столичные власти решили вспомнить, какой была предшественница МЦК – Московская окружная железная дорога.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, построить вокруг города железную дорогу, отвечающую требованиям промышленной эпохи, предприниматели задумали еще в 1860–1870-х годах. Строительство же началось лишь 3 августа 1903 года, а 19 июля 1908 года по кольцу прошел первый поезд. Через четыре месяца пассажирские перевозки здесь отменили.

Во время Великой Отечественной войны грузовая Окружная дорога продолжала работать, но только в 1960-х годах власти вспомнили об идее пустить по ней пассажирские поезда. Правда, проект не удалось реализовать.

В 2010 году был задуман уникальный проект, для осуществления которого были проведены масштабные работы: линию электрифицировали, пути и мосты полностью реконструировали, а сохранившиеся исторические здания МОЖД отреставрировали.

10 сентября 2016 года на МЦК запустили пассажирское движение, и поезда начали перевозить горожан после перерыва длиной 82 года.

Ранее сообщалось, что число поездов на Московском центральном кольце вырастет более чем на треть после того, как интервал движения на магистрали сократят до четырех минут. Общее количество пассажирских мест увеличится более чем на 580 тысяч в сутки.

Если в 2016 году интервалы движения поездов на МЦК равнялись шести минутам в часы пик и 12 минутам в остальное время, то уже в 2017 году их сократили до пяти и десяти минут соответственно. До конца этого года "Ласточки" на МЦК начнут курсировать с четырехминутными интервалами в часы пик и с восьмиминутными – за их пределами.