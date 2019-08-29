Поездов на МЦК станет больше на треть

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число поездов на Московском центральном кольце вырастет более чем на треть, после того как интервал движения на магистрали сократят до четырех минут. Об этом Агентству "Москва" сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, "новый интервал движения поездов на МЦК в будние дни будет обеспечивать 242 пары поездов, что на 37% больше, чем сейчас". В итоге, уточнил заммэра, общее количество пассажирских мест увеличится более чем на 580 тысяч в сутки. "Задача, поставленная мэром Москвы, – постоянное улучшение качества услуг метро и МЦК", – подчеркнул Ликсутов.
Как отметил заммэра, если в 2016 году интервалы движения поездов на МЦК равнялись шести минутам в часы пик и 12 минутам в остальное время, то уже в 2017 году их сократили до пяти и десяти минут соответственно. Ликсутов пообещал, что до конца этого года "Ласточки" на МЦК начнут курсировать с четырехминутными интервалами в часы пик и с восьмиминутными – за их передами.
В пресс-службе МЖД предупредили, что режим работы поездов на МЦК изменится 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Это необходимо для подготовки к переходу на четырехминутный интервал в ноябре 2019 года, пояснили представители дороги. Работы будут проходить главным образом в выходные дни и в ночное время.
По информации МЖД, в конце августа – начале сентября изменится время начала и окончания движения поездов на МЦК. Так, 30 августа составы будут курсировать с 05:30 до 23:40, 31 августа – с 05:50 до 23:40, а 1 сентября – с 05:44 до 01:00.
Во время ночных технологических окон железнодорожники установят новое ПО, чтобы подготовить станцию Андроновка к работе в новом режиме с сокращенным интервалом. Специалистам также поручено переложить рельсы, увеличив расстояние между ними для установки спецоборудования.
28 августа гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров рассказал, что первые беспилотные "Ласточки" планируют запустить на МЦК в 2021 году. Беспилотное движение уже протестировали на железной дороге в Щербинке.
РЖД показали беспилотную "Ласточку"
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