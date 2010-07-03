Московское метро к 2023 году станет больше в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московское метро вырастет вдвое к 2023 году, написал Сергей Собянин в своем блоге.

"Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю. Это было не под силу даже во времена СССР, когда метро строили всей страной", – подчеркнул мэр.

По его словам, два новых кольца – МЦК и БКЛ – станут уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия будет самым большим метрокольцом в мире.

Собянин напомнил, что в 2011–2019 годы в столице построили 155 километров новых линий и 81 станцию метро и МЦК. Протяженность подземки выросла в 1,5 раза.

На линии вышло 1368 дополнительных пар поездов в сутки. В часы пик пассажирских мест стало больше на 321 тысячу – на 30% с учетом МЦК.

Пиковые интервалы движения расширили до 11:00, раньше пиковая частота поездов была до 10:00. Интервал движения в часы пик сократили до 90 секунд. "Такой частоты движения метропоездов на неавтоматизированных линиях нет нигде в мире", – отметил мэр.

Нагрузка на 35 открытых до 2011 года станциях уменьшилась. Количество участков метро, работающих с превышением пропускной способности, сократилось вдвое. В среднем в часы пик в вагонах стало на 15% меньше пассажиров.

"Разумеется, средние цифры – это средние цифры. На конкретных линиях и в разные часы ситуация может существенно отличаться. Где-то стало намного свободнее. Где-то число пассажиров не изменилось. На некоторых станциях и перегонах могло и прибавиться. Но тенденция очевидная – поездки на метро системно, шаг за шагом, становятся комфортнее", – считает Собянин.

Он также рассказал, что новые поезда "Москва" вмещают 1500 человек. Это на 28% больше по сравнению с классической моделью "ЕЖ-3" и на 20% больше по сравнению с "Окой".

"Мосгорсправка": поезда "Москва"



С 2010 года подземка получила свыше 3,5 тысячи новых вагонов, в том числе более тысячи поездов "Москва". Теперь в парке 62% современного подвижного состава вместо прежних 12%.

Средний возраст вагонов сократился с 20 до 15 лет, а к 2023-му он снизится до 7 лет. Вагонный парк метро Москвы станет одним из самых молодых в мире, не считая городов, где метро открылось недавно.

Все это позволило создать 5,3 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК. Число пассажиров за эти годы тоже выросло – на 1,4 миллиона человек в будние дни, добавил Собянин.

За эти годы построили заново и реконструировали 170 километров железнодорожных путей. Количество пассажиров пригородных электричек увеличилось почти вдвое – до двух миллионов человек в сутки.

За пределами центра появилось порядка двух миллионов рабочих мест, открыты тысячи новых магазинов и кафе, построено свыше 300 школ и детских садов, что тоже потенциально снижает маятниковую миграцию, заметил мэр.

Полностью обновлена и наземка – создано более 300 километров выделенных полос.

"Начиная с 2011 года мы построили свыше 800 километров новых дорог и 480 инженерных сооружений: тоннелей, эстакад, путепроводов, подземных пешеходных переходов и прочее. Что тоже является рекордным результатом не только для Москвы, но и для мировых городов", – обратил внимание Собянин.