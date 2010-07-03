Девять станций метро заработают в столице до конца 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном департаменте строительства рассказали о планах по вводу в эксплуатацию девяти станций метрополитена до конца 2020 года, передает Агентство "Москва".

Речь идет о пяти станциях Некрасовской линии ("Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная"), двух станциях на северо-восточном участке Большой кольцевой линии ("Лефортово", "Рубцовская") и еще двух станциях западного участка БКЛ ("Улица Народного Ополчения", "Карамышевская").

Уточняется, что на "Авиамоторной" будут установлены серебристые колонны, а при оформлении "Нижегородской" будет использоваться стиль архитектуры Нижнего Новгорода. При этом на "Стахановской" полы выложат камнем из магмы, украшенной красным, серым и черным цветами в духе советского авангарда начала XX века.

Дизайн "Окской" с использованием синих, серых и черных цветов будет напоминать о реке Оке, а на "Юго-Восточной" вывесят белоснежные плафоны-купола, отсылающие к архитектуре южных городов. "Лефортово" предстанет пассажирам в греческом силе – с улицы павильон сделают похожим на древнегреческий храм. На платформе и в вестибюле "Рубцовской" основным станет стиль хай-тек – светящиеся круги-иллюминаторы придадут станции дополнительный объем.

Вместе с тем путевые стены "Улицы Народного Ополчения" будут украшены портретами вставших на защиту столицы в 1941 году рабочих, врачей, учителей, школьников и студентов. Дизайн "Карамышевской" же будет вдохновлен картинами Казимира Малевича – центральную часть платформы украсят аркой с ярко-красными колоннами, похожей на "Красный квадрат".

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2027 года в разных районах города появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро. Развитие столичной подземки, как и строительство новых дорог и соцобъектов, является одним из приоритетных направлений деятельности московских властей, подчеркнул глава Депстроя.