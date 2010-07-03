Участок Филевской линии закроют в августе и сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Филевской линии московского метро проведут еще два два технологических окна на открытом участке между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом сообщил Агентству "Москва" заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

"Два окна до конца года – с 31 августа на 1 сентября, и потом еще – через две недели – в субботу и воскресенье", – рассказал он.

Ранее в ходе осмотра итогов капитального ремонта ветки на станциях "Кутузовская" и "Фили" Сергей Собянин заявил, что основные работы по реконструкции Филевской линии метро завершены.

По словам мэра, если бы линию не реконструировали, то "ее надо было бы закрывать". Он отметил, что в рамках работ предлагалось закрыть линию на несколько лет и проводить реконструкцию, но столичные власти в итоге приняли решение делать технологические окна в выходные.

Собянин добавил, что осталось завершить благоустройство в небольшом объеме и выполнить незначительные технологические доработки.

Филевская линия является одной из старейших в Москве, она была построена в 1958 году. В рабочие дни ей пользуется около 120 тысяч пассажиров, в выходные – 75 тысяч. С момента открытия поезда Филевской линии метро перевезли порядка двух миллиардов человек.

Прежде капитальный ремонт Филевской линии ни разу не проводился. Работы начали в конце октября 2016 года. За это время рабочие разобрали большую часть старых вестибюлей и платформ, укрепили фундаменты и затем заново возвели станционные сооружения.