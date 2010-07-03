Собянин рассказал о завершающем этапе реконструкции Филевской линии метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Основные работы по реконструкции Филевской линии метрополитена завершены, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по капитальному ремонту ветки на станциях "Кутузовская" и "Фили".

"Филевская линия – одна из старейших в Москве, построена в 1958 году. Очень востребованная линия: в рабочие дни проезжает около 120 тысяч пассажиров. К большому сожалению, 60 лет ее никто не ремонтировал, не реконструировал. Наземная ее часть, наиболее подверженная погоде, была уже в аварийном состоянии", – сказал Собянин.

По словам мэра, если бы линию не реконструировали, то "ее надо было бы закрывать". Он отметил, что в рамках работ предлагалось закрыть линию на несколько лет и проводить реконструкцию, но столичные власти приняли решение не закрывать линию, а делать технологические окна в выходные.

"При таком режиме в течение трех лет проводили реконструкцию этой линии: полностью разобрали платформы, вестибюли, рельсы и заново собрали эту линию. Она стала современной, надежной – основные работы выполнены", – заявил мэр.

По его словам, осталось завершить работы по благоустройству в небольшом объеме и выполнить незначительные технологические доработки.

"Сегодня можно сказать, что Филевская линия спасена. У нее новое рождение. Для того чтобы это новое рождение чувствовалось еще сильнее, мы запустили новые инновационные поезда "Москва", что позволило увеличить количество пассажирских мест на 20%, и увеличили частоту поездов", – сказал Собянин.

На линии находится 13 станций: "Александровский сад", "Арбатская", "Смоленская", "Киевская", далее вилочное движение до станций "Выставочная", "Международная" либо до станций "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская". В рабочие дни пассажиропоток составляет свыше 120 тысяч человек, а в выходные – 75 тысяч. С момента открытия поезда Филевской линии метро перевезли порядка двух миллиардов пассажиров.

Главная особенность ветки – наземный участок из семи станций: от "Студенческой" до "Кунцевской". Из-за этого она больше, чем другие линии подземки, подвержена воздействиям окружающей среды. Это в том числе осадки и низкие температуры. Дополнительные проблемы появлялись от постоянной вибрации от проходящих поездов.

Ранее капитальный ремонт Филевской линии ни разу не проводился. За 60 лет эксплуатации несущие конструкции зданий вестибюлей и платформ пришли в негодность, на станциях регулярно случались протечки, в стенах наблюдались трещины.

Мэр решил провести капитальный ремонт на этой ветке, к работам приступили в конце октября 2016 года. За это время рабочие разобрали большую часть старых вестибюлей и платформ, укрепили фундаменты и затем заново возвели станционные сооружения.

Проводилось переустройство инженерных систем и сетей и комплексное благоустройство пассажирских зон станций и прилегающей территории. Фактически наземную часть Филевской линии разобрали и затем построили заново. Для удобства пассажиров ремонт провели без закрытия станций и прекращения движения поездов, за исключением технологических окон продолжительностью не более двух суток.

Сейчас основные ремонтные работы завершены. Все платформы и вестибюли наземных станций открыты для пассажиров.

Общая площадь вестибюлей увеличена. Вместо обычных стекол там установили ударопрочные и энергоэффективные стеклопакеты, благодаря которым в вестибюлях зимой будет теплее, а в жаркую погоду – прохладнее. Полностью обновлена система вентиляции, вместо старого асфальта платформы замощены гранитом. Площадь навесов, защищающих от солнца, дождя и снега стала больше.

В кассовых зонах установлено свыше 25 новых полнофункциональных автоматов по продаже билетов. Элементы современной навигации продублированы на английском языке.

Появились новые двери в вестибюлях, так что пассажиры могут заходить на станции быстрее. Пропускная способность станций выросла на 45 процентов – с 99,2 до 144 тысяч человек в час.

Главное новшество наземных станций Филевской линии – инфракрасные излучатели тепла на платформах. Они создадут замкнутый тепловой контур, что исключит обледенение платформ зимой и сделает ожидание поездов более комфортным.

За счет модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей в темное время суток увеличена в три раза. Все лампы заменены на энергосберегающие.

До конца 2019 года Филевскую ветку оборудуют лифтами для маломобильных граждан. На платформах островного типа появится один лифт. Станции с платформами берегового типа получат два лифта – по одному на каждой платформе. На "Кутузовской" смонтируют самоходный механизированный подъемник. После ремонта ожидается благоустройство территории, прилегающей к станциям.