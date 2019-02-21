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07:32

Кнопки открытия дверей заработали в поездах Филевской линии

транспорт метро

07:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поездах, следующих по Филевской линии метро, в постоянном режиме начали работать кнопки открытия дверей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До сих пор двери в составах на этой ветке открывались дистанционно из кабины машиниста в часы пик, а в остальное время – с помощью кнопок.

В последние несколько недель в качестве пилота пассажирам приходилось нажать на кнопку, чтобы зайти в вагон или выйти на платформу. Тестирование системы прошло успешно.

Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пассажиры привыкли к такому способу открытия дверей и оценили его преимущества. Он уточнил, что они не пропускают нужную станцию, а кроме того, в вагонах сохраняется комфортная температура, поскольку двери перестали открываться, если в этом нет необходимости.

"Мы получили положительные отзывы, поэтому решили сохранить такой режим работы кнопок в поездах голубой ветки", – заключил Ликсутов.

Кнопками открытия дверей оснащены поезда "Москва" второго поколения, модернизированные специально для движения по открытым участкам, а это семь из 13 станций голубой ветки. На каждой из дверей мигает зеленая кнопка с написано "Открыть". Перед каждой станцией горожанам напоминают о кнопках по громкой связи.

Не открывая двери без необходимости, можно поддерживать в вагонах прохладу летом и тепло зимой. Также такая система сокращает затраты на электроэнергию.

транспорт метро

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