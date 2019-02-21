Кнопки открытия дверей заработали в поездах Филевской линии

В поездах, следующих по Филевской линии метро, в постоянном режиме начали работать кнопки открытия дверей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До сих пор двери в составах на этой ветке открывались дистанционно из кабины машиниста в часы пик, а в остальное время – с помощью кнопок.
В последние несколько недель в качестве пилота пассажирам приходилось нажать на кнопку, чтобы зайти в вагон или выйти на платформу. Тестирование системы прошло успешно.
Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пассажиры привыкли к такому способу открытия дверей и оценили его преимущества. Он уточнил, что они не пропускают нужную станцию, а кроме того, в вагонах сохраняется комфортная температура, поскольку двери перестали открываться, если в этом нет необходимости.
"Мы получили положительные отзывы, поэтому решили сохранить такой режим работы кнопок в поездах голубой ветки", – заключил Ликсутов.
Кнопками открытия дверей оснащены поезда "Москва" второго поколения, модернизированные специально для движения по открытым участкам, а это семь из 13 станций голубой ветки. На каждой из дверей мигает зеленая кнопка с написано "Открыть". Перед каждой станцией горожанам напоминают о кнопках по громкой связи.
Не открывая двери без необходимости, можно поддерживать в вагонах прохладу летом и тепло зимой. Также такая система сокращает затраты на электроэнергию.
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