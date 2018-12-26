Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Филевская линия столичного метро полностью перешла на поезда нового поколения "Москва". Об этом сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
"Филевская линия метро полностью перешла на новые поезда "Москва". Всего за полгода на смену "Русичам" пришли 27 новых составов. Они более комфортные и надежные: специально спроектированы для движения по наземным участкам метро", – написал мэр.
Филевская линия #мосметро полностью перешла на новые поезда "Москва". Всего за полгода на смену "Русичам" пришли 27 новых составов. Они более комфортные и надежные: специально спроектированы для движения по наземным участкам метро. pic.twitter.com/6gvCygYDn2
Всего в 2018 году московский метрополитен запустил 63 поезда нового поколения. Пассажиров московской подземки сейчас перевозят 92 инновационных поезда. Пока поезда "Москва" курсируют только на фиолетовой, рыжей и голубой ветках метро. Еще четыре поезда в настоящий момент готовят к запуску на Большой кольцевой и Солнцевской линиях.
Ранее сообщалось, что в январе-марте следующего года в метро появятся поезда "Москва-2019" с QHD-экранами и мягкими креслами. Обновят не только интерьер, но и технические системы вагонов, В частности, над дверьми для удобства пассажиров установят информационные табло с высокой точностью изображения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.