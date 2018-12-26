Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Филевская линия столичного метро полностью перешла на поезда нового поколения "Москва". Об этом сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"Филевская линия метро полностью перешла на новые поезда "Москва". Всего за полгода на смену "Русичам" пришли 27 новых составов. Они более комфортные и надежные: специально спроектированы для движения по наземным участкам метро", – написал мэр.



Филевская линия #мосметро полностью перешла на новые поезда "Москва". Всего за полгода на смену "Русичам" пришли 27 новых составов. Они более комфортные и надежные: специально спроектированы для движения по наземным участкам метро. pic.twitter.com/6gvCygYDn2 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 декабря 2018 г.

Всего в 2018 году московский метрополитен запустил 63 поезда нового поколения. Пассажиров московской подземки сейчас перевозят 92 инновационных поезда. Пока поезда "Москва" курсируют только на фиолетовой, рыжей и голубой ветках метро. Еще четыре поезда в настоящий момент готовят к запуску на Большой кольцевой и Солнцевской линиях.

Ранее сообщалось, что в январе-марте следующего года в метро появятся поезда "Москва-2019" с QHD-экранами и мягкими креслами. Обновят не только интерьер, но и технические системы вагонов, В частности, над дверьми для удобства пассажиров установят информационные табло с высокой точностью изображения.