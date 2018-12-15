Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное метро запустило 63 поезда нового поколения в 2018 году. Таким образом, пассажиров московской подземки сейчас перевозят 92 инновационных поезда. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Всего в этом году столичная подземка получила 450 вагонов "Москва" – это на 70 процентов больше, чем в прошлом году. Обновление парка составов метрополитена поездами "Москва" продолжится и в 2019 году", – сказал он.

Как отмечает портал мэра и правительства Москвы, пока поезда "Москва" курсируют только на фиолетовой, рыжей и голубой ветках метро. Еще четыре поезда в настоящий момент готовят к запуску на Большой кольцевой и Солнцевской линиях.

В числе особенностей новых поездов – сквозной проход, широкие дверные проемы, а также интерактивные

экраны и USB-зарядки. Сначала такие поезда появились на Таганско-Краснопресненской линии, а затем – и на Калужско-Рижской ветке.

Ранее сообщалось, что в январе–марте следующего года в метро появятся поезда "Москва-2019" с QHD-экранами и мягкими креслами. Обновят не только интерьер, но и технические системы вагонов, В частности, над дверьми для удобства пассажиров установят информационные табло с высокой точностью изображения.