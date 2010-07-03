БКЛ разгрузит станции метро в центре Москвы на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Запуск Большой кольцевой линии разгрузит центральные станции метро на 20%. Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы ведутся на всех участках и станциях будущей БКЛ. Проходку перегонных тоннелей осуществляют 12 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) разного диаметра, уточнил глава ведомства.

Уже в этом году, отметил Бочкарев, планируют завершить строительство части северо-восточного участка БКЛ – от "Нижегородской" до "Лефортово". В 2020 году будут готовы южный и юго-западный участки кольца, а еще спустя год – западный и восточный участки, а также часть северо-восточного между станциями "Лефортово" до "Савеловская", рассказал собеседник агентства.

В 2022 году откроют еще две станции северо-восточного сектора БКЛ, добавил Бочкарев. По его словам, речь идет о станциях глубокого заложения "Шереметьевская" и "Ржевская".

"Запуск движения по Большой кольцевой линии действительно изменит жизнь в городе", – подчеркнул руководитель ведомства. Он напомнил, что МЦК помогла разгрузить Кольцевую линию метро на 12%. "По нашим прогнозам, БКЛ разгрузит центральные станции метро еще на 20%", – заявил Бочкарев, добавив, что работы на БКЛ завершат в полном объеме в 2023 году.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал "Интерфаксу", что до конца 2027 года в разных районах Москвы появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро. Развитие столичной подземки, как и строительство новых дорог и соцобъектов, является одним из приоритетных направлений деятельности московских властей, подчеркнул глава Депстроя.

В середине августа заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в 2021 году запустят самый длинный маршрут Московского метро. Он объединит участки Некрасовской, Солнцевской, Большой кольцевой линий. По словам заммэра, маршрут пройдет от станции "Рассказовка" Солнцевской линии через станцию "Деловой центр", северную часть БКЛ до станции "Нижегородской" и далее по розовой ветке до "Некрасовки". Хуснуллин отметил, что с его запуском фактически будет организован транзитный проезд из ТиНАО через центр и север города на юго-восток.