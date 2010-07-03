Самый длинный маршрут московского метро запустят в 2021 году

13:30
13:30
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самый длинный маршрут московского метро объединит участки Некрасовской, Солнцевской, Большой кольцевой линий до конца 2021 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Маршрут пройдет от станции "Рассказовка" Солнцевской линии через станцию "Деловой центр", северную часть БКЛ до станции "Нижегородской" и далее по розовой ветке до "Некрасовки".
Хуснуллин отметил, что с его запуском фактически будет организован транзитный проезд из ТиНАО через центр и север города на юго-восток.
По словам заммэра, таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную территорию города, в московской подземке еще никогда не было, передает "Интерфакс".
Глава Стройкомплекса уточнил, что в этом году планируется достроить станции метро "Авиамоторная" и "Лефортово" на БКЛ, а также участок Некрасовской линии от "Нижегородской" до "Косино". Станции "Шереметьевская" и "Ржевская" примут пассажиров в 2022 году, а сначала будут работать как "сквозные".
Ранее заммэра сообщил, что на станциях БКЛ собираются организовать 32 пересадки на радиальные линии метро и железных дорог, платформы МЦК и МЦД. Новое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от действующего кольца.
Протяженность БКЛ составит порядка 70 километров, на ней расположится 31 станция. Запуск всего кольца запланирован на 2023 год, а все тоннели для БКЛ должны быть построены уже в 2021 году.
В прошлом году запустили первый отрезок БКЛ – от "Делового центра" до "Петровского парка" – протяженностью 10,5 километра. Для пассажиров открыли станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В самом конце 2018 года на БКЛ заработала станция "Савеловская".
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