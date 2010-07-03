Москва за ближайшие пять лет создаст транспортный каркас на десятилетия вперед – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва в течение ближайших пяти лет создаст мощный транспортный каркас, который станет основой на десятилетия вперед. Об этом в интервью Первому каналу сообщил Сергей Собянин.

"Москве много веков, и все века не было такого периода, когда Москва не строилась. Всегда строилась. И остановка строительства означает деградацию всего города. И я думаю, это невозможно. Другой вопрос, что, например, в транспортном строительстве, я считаю, что мы за ближайшие пять лет сделаем мощный транспортный каркас, основу на десятилетия вперед", – сказал мэр столицы.

Он пояснил, что столица располагает всеми шансами, чтобы сделать общественный транспорт одним из лучших в мире. Собянин напомнил, что строители создают в Москве то, что востребовано на рынке самими жителями.

"Когда мы говорим о МЦД, это, конечно, вопрос пригородов, это перемещение миллиона людей, которые каждый день приезжают в Москву на работу и обратно. Если мы говорим о развитии дорог, то это, конечно, улучшение дорожной ситуации", – пояснил Собянин.

Накануне Сергей Собянин рассказал о завершении проходки еще одного тоннеля БКЛ – между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект". По словам мэра, одновременное окончание проходки сразу двух перегонных тоннелей произошло впервые в современной истории московского метростроения.

Мэр отметил, что ввод БКЛ сможет значительно разгрузить головные линии метро. Кроме того, она свяжет разные районы города, у которых не было прямого доступа к метро.

Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместят два электродепо и 31 станцию. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

