Собянин: у нас есть шанс сделать общественный транспорт Москвы одним из лучших в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что после полного запуска Большой кольцевой линии метро столичный общественный транспорт может стать одним из лучших в мире, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"После ввода БКЛ почувствуют улучшение все москвичи, которые каждый день пользуются метро. И это, пожалуй, самая главная задача БКЛ. Кроме того, она является центральным проектом в создании мощного рельсового транспорта в Москве, включая и радиальные линии метро, и МЦК, и Московские центральные диаметры. Реализация этих проектов может действительно сделать московский общественный транспорт одним из лучших в мире", – заявил мэр Москвы.

Он отметил, что впервые в истории строительства московского метро завершилась проходка двух перегонных тоннелей одновременно. Речь идет о перегонных тоннелях между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошёвская" до станции "Можайская" началось в 2018 году. Участок длиной девять километров включает в себя четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мнёвники" и "Можайская".

Строительство ведется в два этапа. Работы на участке "Хорошёвская" – "Карамышевская" планируется завершить в 2020 году, а на участке "Карамышевская" – "Можайская" – в 2021 году.

Будущая станция "Улица Народного Ополчения" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова – в районе его пересечения с улицей Демьяна Бедного. Это станция мелкого заложения, два подземных вестибюля будут выходить на проспект Маршала Жукова, улицы Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мнёвники – к жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта.

Открытие западного участка Большой кольцевой линии от станции "Хорошёвская" до станции "Можайская" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей близлежащих районов с населением более 530 тысяч человек, снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена и сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети.

Большая кольцевая линия является главным проектом программы развития столичного метрополитена. На кольце протяженностью 70 километров появится 31 станция, со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры.

