Строительство балочного моста в Мневниковской пойме вышло на финишную прямую – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство балочного моста в Мневниковской пойме через шлюз №9 Канала имени Москвы находится в завершающей стадии. Об этом сообщил Сергей Собянин, инспектируя ход работ на мосту.

"В Нижних Мневниках в одной точке сошлись два больших огромных транспортных проекта Москвы: строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Северо-Западную хорду – дорожную часть – в прошлом году закончили. Осталась узкая горловина – Карамышевский мост, шлюзовой, который, конечно, по своей пропускной способности не обеспечивает движение по Северо-Западной хорде. Поэтому пришлось принять решение о строительстве нового балочного моста, которое идет полным ходом. И второй проект – это БКЛ, станция метрополитена (станция "Карамышевская". – Прим. ред.), которая также активно строится. Оба проекта должны быть сданы в 2020-2021 годах", – сказал мэр.

Он добавил, что ввод моста и станции метро серьезно улучшат транспортную ситуацию в районе, а также свяжут западные и северные районы столицы.

Балочный мост через шлюз № 9 Канала имени Москвы с шестью полосами соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники. Новый мост будет входить в состав Северо-Западной хорды. Кроме того, для автомобилистов станет доступен участок Северо-Восточной хорды – от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы.

Длина сооружения составит 600 метров, с подходами – 1,4 километра. Сооружение балочного моста является частью проекта строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Он будет проходить через Карамышевское спрямление Москвы-реки, через шлюз Канала имени Москвы. Переправа обеспечит съезд с улицы Народного Ополчения в Мнёвниковскую пойму.

Также Сергей Собянин проинспектировал строительство станции "Карамышевская" западного участка Большой кольцевой линии. Строительство здесь проходит в два этапа: участок Хорошевская – Карамышевская, работы на котором планируется завершить в 2020 году, и участок Карамышевская – Можайская со сроком сдачи в 2021 году.

Уже завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Улица Народного Ополчения". Проходческие работы по прокладке правого перегонного тоннеля между этими станциями выполнены на 94%. Окончание проходки запланировано на конец августа 2020 года. Старт проходки двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" в сторону станции "Мневники" запланирован на сентябрь 2019 г.

Станция "Карамышевская" расположена в северной части Мневниковской поймы. В настоящее время ведется разработка грунта, устройство основных конструкций.

Планирует создать на базе станции "Карамышевская" транспортно-пересадочный узел "Мневники" с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами. Кроме того, значительную часть застройки ТПУ составят дома, возводимые по программе реновации.

Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-ого километра МКАД составит порядка 36 километров, из которых 11 километров приходятся на уже существующие участки дорог. В состав новой магистрали включен участок шоссе Энтузиастов, что обеспечит выход на автомобильную дорогу федерального значения М7 "Волга".

Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят на всем протяжении в одном транспортном коридоре с железными дорогами – Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями Московской железной дороги от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль Солнцево – Бутово – Видное в ТиНАО.

