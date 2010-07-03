Более 50 искусственных сооружений построят и реконструируют в Москве

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В столице планируется построить и реконструировать 52 искусственных сооружения, расположенных на пересечении с железнодорожными путями, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Создание поперечных связей между районами он назвал одним из ключевых приоритетов работы в области дорожного строительства.

"Важных для города объектов много, на ближайшие три года запланирован действительно крупный объем ввода", – цитирует Хуснуллина портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, одним из самых значимых объектов является путепровод через пути Киевского направления МЖД. Его возведут в рамках строительства южного дублера Кутузовского проспекта. Также появятся путепроводы в составе транспортных связей между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Планируется реконструировать и Дмитровский путепровод.

Заммэра уточнил, что уже ведется строительство четырех искусственных сооружений на пересечении с железнодорожными путями:

путепровода через пути Курского направления МЖД;

путепровода через пути Малого кольца МЖД от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы;

искусственных сооружений через пути Киевского направления МЖД на участке южного дублера Кутузовского проспекта;

эстакады № 1 через Рижское направление МЖД. Ее возводят в рамках реконструкции транспортной развязки Волоколамского шоссе с МКАД.

Ранее сообщалось, что в рамках реконструкции трех развязок на пересечении с МКАД строится восемь новых искусственных сооружений. Хуснуллин рассказал, что в ходе реконструкции трех развязок на данных объектах идет возведение семи эстакад и тоннеля возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу.

Помимо этого, по словам заместителя мэра, ведутся строительные работы по реконструкции двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.

"До конца 2021 года планируется полностью завершить реконструкцию МКАД. Развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить к Дню города.

К 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.

