Участок Киевского шоссе реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Киевского шоссе от Московского малого кольца до границы с МКАД будут реконструировать. Проект планировки шоссе подготовят в ближайшее время. Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Собянина.

Предусмотрена реконструкция участка шоссе от Московского малого кольца (51-й километр) до МКАД (65-й километр). Дорогу расширят с двух до трех полос в каждом направлении.

Появится четыре пешеходных перехода. На этом участке построят две транспортные развязки: в поселке Рассудово и в поселке Киевский.

Как отметила ГЗК, Киевское шоссе на участке от МКАД до развязки с Московским малым кольцом представляет собой бессветофорную магистраль. Цель реконструкции – сделать из Киевского шоссе современную автотрассу.



Открытие дороги от Киевского до Калужского шоссе

Реконструкция шоссе вне Москвы (с 65-го по 124-й километр) является частью федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)".

Ранее в Москве началось проектирование дополнительного выезда из Московского на Киевское шоссе. Трассу введут в эксплуатацию в 2020 году. Дорога длиной 700 метров будет проходить от улицы Никитина в микрорайоне Первый через лесопарк. На месте пересечения с федеральной трассой будет обустроен съезд на шоссе в сторону МКАД. На Киевском шоссе появятся переходно-скоростные полосы.

