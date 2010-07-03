Новый выезд из Московского на Киевское шоссе появится в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице началось проектирование дополнительного выезда из Московского на Киевское шоссе. Готовая трасса будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы, дорога длиной 700 метров пройдет от улицы Никитина в микрорайоне Первый через лесопарк.

Отмечается, что в месте пересечения с федеральной трассой обустроят съезд на шоссе в сторону МКАД. При этом на Киевском шоссе появятся переходно-скоростные полосы.

"Реализация проекта позволит жителям Московского преодолеть путь до магистрали всего за минуту, минуя утренние пробки на основном выезде", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что транспортную развязку на пересечении МКАД и Беседенского шоссе сдадут на год раньше запланированного срока, в ноябре 2019 года.