Рабочее движение по Деулинскому путепроводу запустят в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Как пояснили в ведомстве, в сентябре начнется рабочее движение по транспортной развязке на пересечении с Новоугличским шоссе. Эта развязка предполагает открытие путепровода в районе Деулинского переезда через Большое кольцо МЖД. Данный участок появится в рамках строительства третьего этапа автодороги "Западный объезд Сергиев Посад", уточнили в пресс-службе.
Глава ведомства Алексей Гержик отметил, что объект готов уже более чем на 70%. По его словам, специалисты забетонировали все шесть опор путепровода, смонтировали пролетное строение из 50 железобетонных балок, а также уложили выравнивающий слой дороги. Вскоре начнутся гидроизоляционные работы и укладка асфальта, добавил министр. В строительстве принимают участие около 100 специалистов и 45 единиц техники, уточнил он.
Общая протяженность транспортной развязки, включая участок Новоугличского шоссе и строительство четырех съездов, равна 1,8 километра. Длина путепровода составляет 121 метр. По мнению экспертов, открытие движения на участке позволит разгрузить центр Сергиева Посада и проблемный Деулинский переезд, где летом нередко образуются огромные заторы.
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