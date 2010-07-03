Реконструкция участка Октябрьского проспекта в Люберцах начнется в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В июне текущего года планируют начать реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах на участке от границы Москвы до Егорьевского шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Участок реконструкции по первому этапу определен от примыкания улицы Власова к Октябрьскому проспекту до подхода к путепроводу через железнодорожные пути по основному ходу проспекта с поворотом на улице Волковская", – говорится в сообщении.
Закончить работы по реконструкции первого этапа планируют в 2022 году. Предполагается, что после завершения первого этапа пропускная способность дороги увеличится на 35%.
Полностью проект хотят реализовать в 2025 году.
В рамках первого этапа предусмотрено строительство нового путепровода, состоящего из четырех полос, над двумя перекрестками на улице Красная и улице Смирновская.
Также построят два подземных перехода, поставят три светофора и семь автобусных остановок.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на пересечении МКАД с Бесединским шоссе продолжается реконструкция транспортной развязки. Он отметил, что по договору она должна быть закончена в октябре 2020 года.
Он напомнил, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 14 развязок МКАД с вылетными магистралями. Однако на кольце осталось несколько "бутылочных горлышек", препятствующих нормальному движению машин.
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