Развязку МКАД с Бесединским шоссе сдадут в ноябре – Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На пересечении МКАД с Бесединским шоссе продолжается реконструкция транспортной развязки. Сергей Собянин ознакомился с ходом работ.

По его словам, сейчас они завершены на 50 процентов.

"Любая стройка означает дополнительные ограничения движения, дополнительные проблемы, поэтому чем раньше развязка будет построена, тем лучше. По договору она должна быть закончена в октябре 2020 года, тем не менее считаю, что ее надо сделать раньше – в ноябре этого года. Давайте придерживаться нового срока", - сказал Собянин.

Он напомнил, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 14 развязок МКАД с вылетными магистралями. Однако на кольце осталось несколько "бутылочных горлышек", препятствующих нормальному движению машин, отметил мэр.

В связи с этим в ближайшие годы реконструкция ожидает еще 7 развязок. Бесединская станет одним из сложнейших проектов. По словам Собянина, из-за нее почти каждый день возникают затруднения в юго-восточном секторе МКАД.

Реконструкцию транспортной развязки начали в октябре 2017 года. Проект предполагает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами.

Будут построены удобные эстакады-съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Бесединское шоссе и к ТЦ "Южные ворота", съезды/заезды с шоссе из центра на МКАД, а также с МКАД в село Беседы.

Основной ход МКАД расширят за счет боковых проездов и переходно-скоростных полос, появятся шумозащитные экраны в районе села Беседы. Всего в рамках реконструкции построят 5,3 километра дорог.

Пропускная способность развязки должна вырасти втрое – до 8 тысяч машин в час в каждом направлении. При этом пропускная способность участка МКАД от Бесединского моста до Каширского шоссе увеличится в среднем на 14% – до 9–10 тысяч машин в час в каждом направлении.

Благодаря реконструкции более комфортным станет выезд на МКАД по Бесединскому шоссе. Улучшится транспортная доступность Марьина, Зябликова, Братеева и села Беседы Московской области, где живет порядка 500 тысяч человек.

Для пешеходов должны открыть наземный переход через МКАД в районе ТЦ "Южные ворота". При благоустройстве сделают 4,6 гектара газона, посадят 100 деревьев ясеня и 1,8 тысячи кустов кизильника.