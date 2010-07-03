Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологической обстановкой. Об этом заявил директор столичного ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков, передает инфослужба портала Стройкомплекса.

По его словам, на участке, где идет строительство моста через Москву-реку, радиационный фон не превышает допустимых значений. Десятков напомнил, что "наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали". Он подчеркнул, что стройплощадка расположена на максимально удаленно от этих очагов, на расстоянии не менее 200 метров.

Как добавил Десятков, работы на этом участке подразумевают строительство только двух опор моста. Далее ЮВХ пройдет в зоне существующего участка железной дороги – за пределами зоны завода полиметаллов.

Территория со сложной экологией находится на контроле специалистов ФГУП "Радон". Пока ведется строительство опор моста, организован постоянный мониторинг экологической обстановки.

Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что часть площадки "Московского завода полиметаллов" в районе Москворечье-Сабурово попадает в границы проекта планировки территории, где будут проводиться строительные работы, однако проектируемая часть Юго-Восточной хорды не затрагивает участки с радиоактивными отходами. В ведомстве отметили, что разработка проектной документации предусматривает инженерно-экологические изыскания, а также исследования и оценку радиационной обстановки территории.

Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-ого километра МКАД составит порядка 36 километров, из которых 11 километров приходится на уже существующие участки дорог. В состав новой магистрали включен участок шоссе Энтузиастов, что обеспечит выход на автомобильную дорогу федерального значения М7 "Волга".

Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят на всем протяжении в одном транспортном коридоре с железными дорогами – Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями Московской железной дороги от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль Солнцево – Бутово – Видное в ТиНАО.