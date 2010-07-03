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16:32

Участок СВХ от Сигнального проезда начнут строить до конца года

строительство транспорт

16:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируют начать строить уже в этом году.

"Проектом предусмотрены строительство и реконструкция улично-дорожной сети, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе", – цитирует Агентство "Москва" главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

Объявлен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через реку Яузу и других. Специалистам предстоит построить и реконструировать более 4,6 километра дорог.

Ранее сообщалось, что строительство Юго-Восточной хорды планируют завершить в течение трех лет. Новые участки трассы проходят в одном транспортном коридоре с железными дорогами: Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями МЖД – от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль Солнцево – Бутово – Видное в ТиНАО.

Протяженность хорды составит 36 километров, она пройдет через десять районов столицы и пересечет пять автомобильных дорог. Строящаяся магистраль войдет в состав так называемого хордового транспортного кольца, состоящего из Южной рокады, а также Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

Предполагается, что четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.

"Большая Москва": Северо-Восточная хорда

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