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15:27

Строительство Юго-Восточной хорды планируют завершить в течение трех лет

транспорт дороги строительство

15:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство Юго-Восточной хорды планируют завершить в течение трех лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

"Что касается Юго-Восточной хорды, то стоит задача завершить за три года этот новый проект. За два основные этапы завершим. Это очень короткий срок, включая проектирование и освобождение территории, очень активная работа ведется", – сказал Бочкарев.

В состав новой хорды включили участок шоссе Энтузиастов, который обеспечит выход на трассу М7 "Волга". Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят в одном транспортном коридоре с железными дорогами: Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями МЖД – от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль Солнцево – Бутово – Видное в ТиНАО.

Протяженность хорды составит 36 километров, она пройдет через 10 районов столицы и пересечет пять автомобильных дорог. Строящаяся магистраль войдет в состав так называемого хордового транспортного кольца, состоящего из Южной рокады, а также Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

Предполагается, что четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.

"Москва в цифрах": Юго-Восточная хорда

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транспорт дороги строительство

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