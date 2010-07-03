Строительство левой эстакады на Павелецком направлении МЖД завершено

Завершилось строительство левой железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению МЖД в составе Южной рокады, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент строительства.
Уже произведено переключение движения второго главного пути на проектное направление, и готовится переключение первого главного пути.
Завершено возведение водопропускного коллектора через реку Чертановка. Установлено 70% опор контактной сети по правой стороне путевого развития.
Сейчас идет подготовка для возведения правой эстакады, производятся работы по инженерным коммуникациям.
Работы ведутся по проекту первого этапа строительства участка Южной рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Участок проходит по территории промзоны, пересекает Павелецкое направление МЖД, реку Чертановка и выходит на Пролетарский проспект в створе улицы Кантемировской.
В общей сложности по первому и второму этапу построят более 6 километров дорог, два путепровода – автодорожный и железнодорожный, водопропускной коллектор через реку Чертановка, подземный и надземный пешеходные переходы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что до 2023 года в столице планируют построить и открыть около 570 километров дорог, более 150 тоннелей, мостов и эстакад, 61 пешеходный переход
Ключевым дорожным проектом Москвы является строительство хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Эти четыре трассы позволят осуществлять скоростное движение по хордовым направлениям и будут связаны друг с другом.
"Интервью": Петр Аксенов – о хордовых магистралях и развязках
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