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11:58

В столице построят еще 600 км дорог к 2023 году

город транспорт

11:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 2023 года в Москве планируют построить и открыть около 570 километров дорог, более 150 тоннелей, мостов и эстакад, 61 пешеходный переход. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство "Интерфакс".

"За 8 лет протяженность московских дорог выросла почти на 20%, мы ввели более 800 километров разных трасс. Перспективные планы на ближайшие пять лет не менее масштабные – еще порядка 570 километров дорог, 152 искусственных сооружения и 61 пешеходный переход", – сказал он.

Ключевым дорожным проектом Москвы является строительство хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Эти четыре трассы позволят осуществлять скоростное движение по хордовым направлениям и будут связаны друг с другом.

Ранее Сергей Собянин назвал одной из важных задач столичных властей развитие транспортной системы в границах МКАД и в пригородах Москвы. Он пояснил, что Москва – мегаполис с 20 миллионами человек и огромным числом людей, приезжающих через московский транспортный узел.

город транспорт

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