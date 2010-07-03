В столице построят еще 600 км дорог к 2023 году

До 2023 года в Москве планируют построить и открыть около 570 километров дорог, более 150 тоннелей, мостов и эстакад, 61 пешеходный переход. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство "Интерфакс".
"За 8 лет протяженность московских дорог выросла почти на 20%, мы ввели более 800 километров разных трасс. Перспективные планы на ближайшие пять лет не менее масштабные – еще порядка 570 километров дорог, 152 искусственных сооружения и 61 пешеходный переход", – сказал он.
Ключевым дорожным проектом Москвы является строительство хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Эти четыре трассы позволят осуществлять скоростное движение по хордовым направлениям и будут связаны друг с другом.
Ранее Сергей Собянин назвал одной из важных задач столичных властей развитие транспортной системы в границах МКАД и в пригородах Москвы. Он пояснил, что Москва – мегаполис с 20 миллионами человек и огромным числом людей, приезжающих через московский транспортный узел.
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