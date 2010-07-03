Москва будет развивать транспортную систему не только в пределах МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин назвал одной из важных задач столичных властей – развивать транспортную систему не только в границах МКАД, но и в пригородах Москвы. Об этом он заявил на церемонии закрытия международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта.

По словам мэра, Москва не может существовать отдельно. Он пояснил, что это мегаполис с 20 миллионами человек и огромным числом людей, приезжающих через московский транспортный узел.

"Поэтому главная наша задача не только в границах МКАД что-то красивое сделать – нам нужно обеспечить и пригороды, ближайшие районы Московской области качественным современным транспортом. Только тогда мы сможем решить проблему транспорта. Таким образом, мощные автодорожные хорды, развитие метрополитена, развитие железнодорожных перевозок и, конечно, развитие наземного общественного транспорта, электробусов, каршеринга и проката самокатов", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

Он напомнил об истории развития городской системы транспорта в городе. "Восемь лет назад мы разложили мировое "меню рецептов": строить метро, реконструировать пригородные сообщения, реконструировать вылетные магистрали, развязки, сделать платную парковку, создавать интеллектуальную транспортную систему. Тогда мы приняли простое решение: мы выбрали делать все одновременно и с полной скоростью", – пояснил мэр.

Он подчеркнул, что в столице создали единую городскую систему транспорта. Она позволила пассажирам пользоваться им по одному стандарту.

Собянин объяснил, что автомобилистов и пользователей общественного транспорта не противопоставляют. "В Москве огромная маятниковая миграция, и порой люди приезжают на автомобилях не потому, что не хотят ездить на общественном транспорте, а потому что у них такой возможности нет и 1,5 миллиона машин приезжают иногородние", – уточнил он.

Параллельно развитию общественного транспорта идет вперед и дорожная инфраструктура. В столице реконструировали почти все крупные развязки и магистрали, а сейчас строятся четыре хорды, подчеркнул мэр.

По мнению Собянина, мегаполис – основной локомотив развития цивилизации. "Большие города, мегаполисы на сегодня обеспечивают треть валового продукта мира... Именно там сосредоточены высокие технологии, интеллект, образование, самые высокие профессиональные навыки. Но эти города не будут развиваться, не будут комфортными и конкурентными, если они не будут мобильными. Это главный вызов для всех крупных городов", – заключил он.