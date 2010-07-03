В столице с начала года построили 20 километров дорог

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Порядка 20 километров дорог и пять искусственных сооружений построили в Москве с начала года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов, передает Агентство "Москва".

"Построили уже 20 километров дорог, они уже в оформлении. Мы построили уже и отчитались за 5 искусственных сооружений и 5 переходов. Задача стоит только одна – не снижать темпов, которые мы набрали", – заявил Аксенов.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по новому участку Северо-Восточной хорды в Метрогородке. Длина новой магистрали от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы составляет около двух километров.



"Москва строится": Хордовые магистрали

До 2023 года в Москве планируют построить и открыть около 570 километров дорог, более 150 тоннелей, мостов и эстакад, 61 пешеходный переход.

