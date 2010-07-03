Собянин рассказал об улучшении транспортной доступности Метрогородка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл движение по новому участку Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Метрогородок. Длина новой магистрали от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы составляет около двух километров.

"Закончено строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды – от Щелковского шоссе до улицы Лосиноостровской. Гигантская эстакада – 2,5 километра. Одна из самых крупных в городе. Этот участок значительно облегчит движение на "Щелковке" и на Открытом шоссе, самое главное – даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тысяч человек", – сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что также планируется строительство развязки на пересечении СВХ с Открытым шоссе. "В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытое шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и съезда на Открытое шоссе", – сказал он.

Кроме основного хода, построены и открыты также съезд с Открытого шоссе на внешнюю сторону СВХ, съезды с СВХ в Метрогородок через Лосиноостровскую улицу, разворотная петля с внешней на внутреннюю сторону СВХ.

Всего вводится шесть километров новых дорог. Осенью этого года проведут комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. В рамках благоустройства высадят 166 деревьев, в том числе клен остролистный, липу мелколистную, ясень пушистый и более 1700 разных кустарников. Также здесь разобьют 9,7 гектара газона, установят 2500 шумозащитных стеклопакетов в находящихся рядом домах и учреждениях.

Открытие нового участка СВХ улучшит транспортную доступность Метрогородка. Новые дороги снизят нагрузку на Открытое шоссе, местные проезды в Метрогородке, на улицы Большую Черкизовскую, Стромынку, Краснобогатырскую, а также на Русаковскую набережную.

Для дальнейшего улучшения транспортной доступности Метрогородка построят многоуровневые транспортные развязки на пересечении СВХ с Открытым шоссе и 5-м проездом Подбельского. Также в будущем построят участок Тагильской улицы, соединяющий Метрогородок с районом Гольяново.

Уже завершается строительство внеуличного перехода через СВХ и МЦК в створе 3-го проезда Подбельского. Запланировано возведение перехода через Открытое шоссе в районе домов № 15–18.



"Большая Москва": Северо-Восточная хорда

Ранее сообщалось, что транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова будет реконструирована в 2019 году. Программа реконструкции развязок состоит из 20 объектов, каждый из них – это сложнейшее инженерное сооружение.

