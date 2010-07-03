Юго-Восточная хорда не затронет радиоактивный могильник

Юго-Восточная хорда не затронет участок со старыми радиоактивными отходами, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

В пресс-службе сообщили, что маршрут хорды действительно пройдет через площадку "Московского завода полиметаллов", где будут проводиться строительные работы. Однако специалисты заверили, что участки с особыми экологическими условиями стройка обойдет. Кроме того, перед началом работ специалисты сначала обследуют территорию.

Ранее в Сети появились публикации о том, что в зону прокладки новой дороги попадает могильник урана и тория. Отмечалось, что при проведении строительных работ радиоактивные отходы могут подняться на поверхность.

Строительство Юго-Восточной хорды планируют завершить в течение трех лет. В состав новой хорды включили участок шоссе Энтузиастов, который обеспечит выход на трассу М7 "Волга".

Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят в одном транспортном коридоре с железными дорогами: Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями МЖД – от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль Солнцево – Бутово – Видное в ТиНАО.

Протяженность хорды составит 36 километров, она пройдет через 10 районов столицы и пересечет пять автомобильных дорог. Строящаяся магистраль войдет в состав так называемого хордового транспортного кольца, состоящего из Южной рокады, а также Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

Предполагается, что четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.

