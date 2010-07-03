На Крымском мосту уложили все рельсы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Строители моста через Керченский пролив уложили все рельсы. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом – для встречного движения – стыковку провели месяцем ранее", – сообщает центр.

На путях уложили почти 5000 тонн рельсов и более 76 тысяч шпал. 25-метровые звенья соединяются в плети (участки длиной в 440 метров) электроконтактной сваркой.

На мосту работают путевые рельсосварочные машины. Швы шлифуются, их будет более 3000. Инфоцентр отметил, что движение по таким путям будет плавным и почти бесшумным.

Затем начнется установка железнодорожной автоматики. Рабочие установят сигнализацию, устройства централизации и блокировки. В конце года, перед началом движения, планируют провести механическую очистку и шлифовку рельсов.

На участках железной дороги, примыкающих к берегам, продолжают монтировать шумозащитные экраны: 1,3 километра со стороны Керчи и 700 метров со стороны Тамани.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. Поезда начнут курсировать по мосту в конце 2019 года.

