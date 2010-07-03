Собянин рассказал о ходе строительства тоннелей БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Улица Народного Ополчения" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на которой была завершена проходка перегонного тоннеля между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения".

В этот же день завершилась проходка еще одного тоннеля БКЛ – между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект". По словам мэра, одновременное окончание проходки сразу двух перегонных тоннелей произошло впервые в современной истории московского метростроения.

"Сегодня одновременно заканчиваем проходку двумя щитами – на "Мичуринском проспекте" и "Улице Народного Ополчения". Казалось бы, событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита одновременно – у нас в истории строительства пока не было", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что ввод БКЛ сможет значительно разгрузить головные линии метро. Кроме того, она свяжет разные районы города, у которых не было прямого доступа к метро.

"После ввода БКЛ почувствуют улучшения, разгрузку головных линий метрополитена и Кольцевой все москвичи, которые каждый день пользуются метро. И это, пожалуй, самая главная задача БКЛ. Кроме того, она является центральным проектом создания мощного рельсового транспорта Москвы, включая и радиальные направления метро, и МЦК, и Московские центральные диаметры", – сказал Собянин.

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошевская" до станции "Можайская" началось в 2018 году. Участок длиной девять километров включает в себя четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Можайская".

Строительство ведется в два этапа. Работы на участке "Хорошевская" – "Карамышевская" планируется завершить в 2020 году, а на участке "Карамышевская" – "Можайская" – в 2021-м.

Будущая станция "Улица Народного Ополчения" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе его пересечения с улицей Демьяна Бедного. Это станция мелкого заложения, два подземных вестибюля будут выходить на проспект Маршала Жукова, улицы Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мневники – к жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта.

Станция станет пересадочной на перспективную Рублево-Архангельскую линию метро. Ее оформят композициями на тему московского народного ополчения 1941 года, основанными на фотографиях, плакатах и хронике событий тех времен. Стилистика изображений сымитирует флорентийскую мозаику в градациях серого цвета. Изображения нанесут с помощью ультрафиолетовой печати.

Пол на станции выложат гранитными плитами темно-серого цвета отечественного производства, которые будут контрастировать со стенами, облицованными алюминиевыми панелями. Колонны из нержавеющей стали будут органично выделяться на фоне матовых панелей. Часть потолка будет отделана горизонтальной алюминиевой рейкой.

По окончании строительства станции прилегающую территорию общей площадью 43 тысячи квадратных метров благоустроят. Будут обустроены пешеходные дорожки и площадки для отдыха из брусчатки и плитки.

Открытие западного участка Большой кольцевой линии от станции "Хорошевская" до станции "Можайская" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей в том числе в работающих районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково с населением более 530 тысяч человек, снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена, сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города.

