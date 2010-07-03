На станциях БКЛ метро организуют 32 пересадки на другие виды транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется организовать 32 пересадки на радиальные линии метро и железных дорог, платформы Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Большая кольцевая линия метро кардинально изменит географию передвижения внутри города, сформирует систему новых маршрутов для миллионов москвичей и гостей столицы", – заявил Хуснуллин. Он подчеркнул, что главное назначение БКЛ – создание новых пересадочных узлов и связок транспортных систем в единый интегрированный контур.

Заммэра отметил, что для этого на БКЛ создадут 20 пересадок на другие станции метро и 12 пересадок с остановками радиусов железных дорог, МЦД и МЦК. Таким образом, новое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующего кольца.

Сегодня Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Улица Народного Ополчения". Мэр рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ, напомнив о значимости проекта для общественного транспорта Москвы.

Собянин рассказал о ходе строительства тоннелей БКЛ метро

Собянин отметил, что новое кольцо не только улучшит транспортную доступность для жителей, которые живут рядом со станциями, но и изменит пассажиропотоки в системе метрополитена, сняв нагрузку с головных участков по всему городу.

"После ввода БКЛ почувствуют улучшения, разгрузку головных линий метрополитена и Кольцевой все москвичи, которые каждый день пользуются метро. И это, пожалуй, самая главная задача БКЛ", – заявил градоначальник.

Протяженность БКЛ составит более 70 километров, на ней расположится 31 станция. Станции будут в основном мелкого заложения, поэтому жители смогут быстрее спуститься к поезду и выйти на нужной станции.