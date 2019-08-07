Метро в шаговой доступности. Как строится Большая кольцевая линия

С начала года в столице ввели 17,9 километра тоннелей метро, восемь станций подземки и электродепо. Самым же масштабным проектом в истории Московского метрополитена является Большая кольцевая линия. О том, как она строится и когда новое кольцо полностью замкнется – в материале Москвы 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что такое БКЛ

Новое кольцо протяженностью 69 километров может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 километров).

БКЛ будет состоять из 31 станции. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей кольцевой линии, что позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры – первый (станции внутри кольца) и второй (сама кольцевая линия).

Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на радиальные линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД) Одинцово – Лобня и Подольск – Нахабино, 11 пересадок на линии железной дороги.

На Большой кольцевой строятся в основном станции мелкого заложения, а значит, жители смогут быстрее спуститься к поезду и выйти на нужной станции. На посадку-высадку будет уходить меньше времени.

Впервые о строительстве БКЛ заговорили в 1985 году, однако из-за недостатка ресурсов к реализации проекта не приступали. Решение начать строительство БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Работы начались в ноябре того же года.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сроки строительства

На сегодняшний день введено шесть станций БКЛ. До конца года построят еще две станции. Запуск всего кольца запланирован на 2023 год, а все тоннели для БКЛ должны быть построены уже в 2021 году.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, активные работы ведутся на всех участках БКЛ. Сегодня тоннели Большого кольца строят 16 проходческих машин. Заммэра подчеркнул, что на строительство станции в Москве уходит от 1,5 до двух лет.

В прошлом году запустили первый отрезок БКЛ – от "Делового центра" до "Петровского парка" – протяженностью 10,5 километра. Для пассажиров открыли станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Открытие этих станций улучшило транспортную ситуацию в четырех районах столицы – Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский, а также в деловом центре "Москва-Сити".

В самом конце 2018 года на БКЛ заработала станция "Савеловская". Благодаря этому метро в шаговой доступности от дома получили почти 240 тысяч жителей районов Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща. Теперь они без пересадок могут добраться от Савеловского вокзала до ТиНАО.

Еще три станции Большой кольцевой линии – "Нижегородскую", "Авиамоторную", "Лефортово" – построят до конца этого года. С их открытием улучшится транспортное обслуживание районов Лефортово, Некрасовка и Косино-Ухтомский. Также разгрузятся центральные пересадочные узлы московского метро, Калининская и Арбатско-Покровская линии.

В следующем году планируется запустить станции "Мневники" и "Улица Народного Ополчения". Благодаря этому улучшится обслуживание районов Хорошево-Мнёвники, Кунцево, Фили-Давыдково. Разгрузится Арбатско-Покровская линия метро.

В 2021 году планируют запустить участок от "Аминьевского шоссе" до "Воронцовской". Он включает в себя шесть станций: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". В результате метро в шаговой доступности появится у жителей районов Проспект Вернадского, Обручевский и Черемушки и разгрузятся южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.

В этом же году запустят участок "Терехово" – "Можайская" – "Давыдково". Планируется открыть и станцию "Рубцовская". Это улучшит транспортное обслуживание района Басманный, центральных узлов московского метро и северных участков Калининской, Арбатско-Покровской и Сокольнической линий подземки.

"Рубцовская" станет пересадочной со станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро и платформой Электрозаводская Казанского направления МЖД. Одним из главных объектов нового транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская" станет пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.

В 2022 году откроют участок "Стромынка" – "Ржевская" – "Шереметьевская". Благодаря этому улучшится транспортная доступность районов Марьина Роща, Мещанский. Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, а также районов Некрасовка и Косино-Ухтомский.

Последний участок от "Текстильщиков" до "Кленового бульвара" также планируется запустить в 2022 году. В него войдут четыре станции. Помимо указанных, это "Печатники" и "Нагатинский затон". В результате разгрузятся Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Люблинско-Дмитровская линии.