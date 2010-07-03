В столице утвердили дизайн станции БКЛ "Лефортово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под гравюры ХVII–XVIII веков, передает портал мэра и правительства Москвы.

Идеей создания именно такого интерьера станции послужил Лефортовский дворец на правом берегу реки Яузы. Здание построено по распоряжению Петра I в конце ХVII века. Кассовая зона будет посвящена создателю дворца – Францу Лефорту. Для полного воплощения задуманного архитекторы обращались к истории династии Лефортов.

В композицию вошли геральдические символы фамильного герба Лефортов. Увидеть картину можно будет на потолочной нише, ее диаметр составит около пяти метров. При отделки станции архитекторы отдали предпочтение в основном светлым оттенкам. Стены вестибюля украсит черно-белое панно площадью 40 квадратных метров, на котором будет изображен сам дворец, отражающийся в реке.

Запустить новую станцию "Лефортово" планируют в 2020 году. Станция будет расположена на территории сквера у кинотеатра "Спутник" вблизи Солдатской и Наличной улиц. Вестибюль будет связан с платформенным участком четырьмя эскалаторами, пешеходным коридором и лестничными сходами.

Розовая ветка метро соединит Некрасовку и Нижегородский район. Транспортная ситуация улучшится для 800 тысяч москвичей.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

