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09:51

Новый участок красной ветки метро могут открыть в конце июня

город строительство метро

09:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Филатов луг" до "Коммунарки" откроют в конце июня – начале июля, сообщил первый замруководителя департамента строительства города Петр Аксенов, передает Агентство "Москва".

Общая протяженность участка со станциями "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров.

20 мая Сергей Собянин сообщил, что этим летом на юго-западе столицы запустят новый участок Сокольнической линии метро. Мэр отметил, что рядом с четырьмя новыми станциями сделают перехватывающие парковки почти на четыре тысячи машин.

"Москва в цифрах": метро в ТиНАО

Ранее сообщалось, что территории рядом с 13 новыми станциями Московского метрополитена благоустроят в 2019 году. Работы пройдут у "Беломорской", "Савеловской", "Филатова луга", "Столбова", "Некрасовки", "Лухмановской", "Улицы Дмитриевского", "Косина", "Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской", "Авиамоторной" и "Лефортова".

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город строительство метро

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